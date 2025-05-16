تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن
وقالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ليلاً، يكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والعقبة.
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً في ساعات الظهيرة.
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