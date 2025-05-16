تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة يوم غد الجمعة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة.

وقالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والعقبة.



وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً في ساعات الظهيرة.

