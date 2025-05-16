الملك يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية

الملك يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية
وأكد جلالته الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وفي بحث المستجدات بالمنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، واستئناف وصول المساعدات الإغاثية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
وشدد جلالته على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، مشيرًا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
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