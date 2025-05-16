الملك يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبد الله الثاني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، المستجدات بالإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأكد جلالته الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.



وفي بحث المستجدات بالمنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، واستئناف وصول المساعدات الإغاثية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.



وشدد جلالته على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، مشيرًا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.