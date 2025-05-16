جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

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جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن حيث أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مطار تل أبيب.
أدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل، وفقا لصحافيين في وكالة فرانس برس.
وقال الجيش في بيان "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار قبل وقت قليل في عدّة مناطق في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
وهذه هي المرة الثالثة في غضون ثلاثة أيام التي يُعلن فيها الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ من اليمن.
في وقت لاحق، أكد الحوثيون أنهم استهدفوا مطار تل أبيب "بصاروخ بالستي فرط صوتي".
أدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل، وفقا لصحافيين في وكالة فرانس برس.
وقال الجيش في بيان "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار قبل وقت قليل في عدّة مناطق في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
وهذه هي المرة الثالثة في غضون ثلاثة أيام التي يُعلن فيها الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ من اليمن.
في وقت لاحق، أكد الحوثيون أنهم استهدفوا مطار تل أبيب "بصاروخ بالستي فرط صوتي".
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