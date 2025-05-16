ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

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ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع الخميس مؤشر "داو جونز" الصناعي الأميركي، بعد تراجع لمدة يومين، بـ271 نقطة ليصل إلى 42322 نقطة.
وانخفض مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 34 نقطة ليصل إلى 19112 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5917 نقطة.
إلى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بدولار ليصل الى 61.80 دولار للبرميل الواحد.
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