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ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

2025-05-16 12:17:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع الخميس مؤشر "داو جونز" الصناعي الأميركي، بعد تراجع لمدة يومين، بـ271 نقطة ليصل إلى 42322 نقطة.


وانخفض مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 34 نقطة ليصل إلى 19112 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5917 نقطة.


إلى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بدولار ليصل الى 61.80 دولار للبرميل الواحد.

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