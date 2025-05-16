أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا عندما يكونان جاهزين لذلك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته باستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لإجراء مفاوضات في حال كانا مستعدين لذلك.

وأصدرت الرئاسة التركية بيانا حول اللقاء بين الرئيس أردوغان وفلاديمير زيلينسكي في أنقرة. جاء فيه "بحث الزعيمان قضايا ثنائية وإقليمية وخاصة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد أردوغان خلال اللقاء أن "مسار الحرب بين موسكو وكييف يتطلب في الوقت الحالي التوصل إلى حل عبر مفاوضات مباشرة والاتفاق على الحد الأدنى للقواسم المشتركة لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح".

وأضاف أن هناك فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها لبدء المفاوضات، مؤكدا دعمه القوي للمحادثات على المستوى الفني والمستوى القيادي.