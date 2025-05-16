الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا

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الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، في أنطاليا التركية، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وذلك بحضور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" جرت خلال اللقاء مناقشة تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" جرت خلال اللقاء مناقشة تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.
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