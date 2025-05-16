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الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا

الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا

2025-05-16 12:17:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، في أنطاليا التركية، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وذلك بحضور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" جرت خلال اللقاء مناقشة تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.

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