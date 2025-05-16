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حماس تعقيبا على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع

حماس تعقيبا على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع

2025-05-16 12:17:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في حركة حماس الخميس أن غزة "ليست للبيع"، وذلك تعقيبا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها رغبة بلاده في "أخذ" القطاع وتحويله الى "منطقة حرية".
وقالت حماس في بيان إن "غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وليست عقارا للبيع في السوق المفتوحة".
وأضافت الحركة أن إدخال المساعدات إلى غزة هو "الحد الأدنى" للمفاوضات مع إسرائيل التي تفرض حصارا مطبقا على القطاع منذ مطلع آذار.
وتابع "الحد الأدنى لبيئة تفاوضية مواتية وبناءة هو إلزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية".

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