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65.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، الخميس، بواقع 60 قرشًا لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 40 قرشًا، وذلك وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة الثالثة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 65.5 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.5 دينارًا لجهة الشراء.
كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 75.1 دينارا و58.1 دينارا 44.2 دينارا على التوالي.
وبحسب التسعيرة الثالثة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 65.5 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.5 دينارًا لجهة الشراء.
كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 75.1 دينارا و58.1 دينارا 44.2 دينارا على التوالي.
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