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65.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

65.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

2025-05-16 12:17:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، الخميس، بواقع 60 قرشًا لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 40 قرشًا، وذلك وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة الثالثة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 65.5 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.5 دينارًا لجهة الشراء.
كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 75.1 دينارا و58.1 دينارا 44.2 دينارا على التوالي.

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