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ترامب في الإمارات..اختتام جولته الخليجية والذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال

ترامب في الإمارات..اختتام جولته الخليجية والذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال

2025-05-16 12:17:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، زيارة إلى الإمارات يتوقع أن تؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أشاد خلال زيارته لقطر بخطط الدوحة لاستثمار 10 مليارات دولار في قاعدة العُدَيد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
وقبل مغادرته الدوحة متوجها إلى الإمارات، آخر محطة في جولته الخليجية، قال ترامب في كلمة ألقاها أمام القوات الأميركية في القاعدة، إن قيمة المشتريات الدفاعية القطرية من الاتفاقات التي أبرمتها أميركا الأربعاء، تبلغ 42 مليار دولار.
ثم توجه إلى أبوظبي حيث كان في استقباله في المطار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وزار الزعيمان جامع الشيخ زايد الكبير.
ويتطلع قادة الإمارات للحصول على دعم أميركي لتحويل الدولة الخليجية الغنية لرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وذكرت رويترز الأربعاء أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الولايات المتحدة والإمارات يسمح للدولة الخليجية باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من الرقائق الأكثر تقدما من إنتاج إنفيديا اعتبارا من العام الجاري.
ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز بناء الدولة لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. غير أن مصادر قالت إن هذا الاتفاق يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي لدى دوائر في الحكومة الأميركية وربما تتغير بنوده.

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