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العيسوي يعزي عشيرتي أبو رمان والفاعوري

العيسوي يعزي عشيرتي أبو رمان والفاعوري

2025-05-16 12:17:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة أبو رمان، بوفاة محمد عبدالفتاح موسى أبو رمان، وإلى عشيرة الفاعوري بوفاة الحاج عواد أحمد الواكد الفاعوري.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أبو رمان، في منطقة المقابلين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو رمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي لواء عين الباشا، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الفاعوري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفاعوري، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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