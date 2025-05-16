أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحولت أسواق الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع عند الإغلاق، بعد بداية سلبية لجلسة تداول اليوم الخميس.



وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.07 نقطة أو بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 546.95 نقطة في نهاية التعاملات، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 168.58 نقطة أو بنسبة 0.72 بالمئة إلى مستوى 23695.59 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 48.74 نقطة أو بنسبة 0.57 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8633.75 نقطة.



في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 16.68 نقطة أو بنسبة 0.21 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7853.47 نقطة.