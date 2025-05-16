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وزيرة التنمية تلتقي الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء

وزيرة التنمية تلتقي الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء

2025-05-16 12:17:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إلتقت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء؛ في مبنى الوزارة؛ والتي تم تشكيلها برئاسة المحامية والوزيرة السابقة ريم ابو حسان بعد أن قدمت الهيئة الإدارية السابقة للجمعية استقالتها مؤخراً.
وأشارت إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة التي تم تشكيلها برئاسة المحامية ريم أبو حسان وزيرة التنمية الإجتماعية الأسبق، وعضوية اللواء الركن المتقاعد عبد الله الحسنات، والمحامي وخبير حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني سائد كراجة ومساعد الأمين العام لوزارة التنمية الإجتماعية للإدارة والتطوير علي عبد الحافظ والمحامية إسراء محادين والخبير المالي السيد جواد عباسي والخبيرة الأستاذة السيدة هانيا قاقيش؛ يتضمن عملها تسيير أعمال للجمعية، والتحضير لانتخابات هيئة إدارية جديدة، حسب قانون الجمعيات النافذ .
وأكدت الوزارة على إلتزامها بتمكين الجمعيات والقطاع التطوعي من الإستمرار في تقديم خدماته للفئات المستهدفة، وأن تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء تأتي ضمن مسؤولياتها للتأكيد على ضمان استمرارية عمل الجمعية في تقديم خدماتها.
وأوضحت أن هذا الإجراء القانوني يهدف إلى إعادة الاستقرار الإداري للجمعية وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها، وهو ضروري لضمان عدم حدوث فراغ إداري قد يؤثر سلبًا على أنشطة الجمعية وبرامجها، وهو ينسجم مع دور الوزارة في "الإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها" كما ورد في المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، ومع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في مؤسسات المجتمع المدني.
وختمت الوزارة بالتزامها بدعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها، مع التأكيد على أن تدخلها في مثل هذه الحالات يهدف إلى تصويب الأوضاع وضمان الالتزام بالقانون، وليس للحد من إستقلالية الجمعيات.

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