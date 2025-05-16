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زيد الكيلاني نقيبا للصيادلة بالتزكية

زيد الكيلاني نقيبا للصيادلة بالتزكية

2025-05-16 12:17:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاز الدكتور زيد الكيلاني، الخميس، بمنصب نقيب الصيادلة بالتزكية.
وفاز بالتزكية أيضًا جميع أعضاء مجلس نقابة الصيادلة؛ إذ مثل فئة أصحاب المستودعات كل من وصفي النوافلة ومحمود الخالدي، فيما فاز بعضوية المجلس عن قطاع الموظفين كل من عبد الحميد عليمات، ورأفت أبو صالح، ومريم عوض، وماهر الزيود.
أما عن قطاع الصيدليات، فقد فاز بعضوية مجلس النقابة كل من نور بركات، ومحمد أبو عصب، وبهاء عمارين، ويوسف أبو ملوح.

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