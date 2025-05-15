وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة

وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، البارونة بوبي جوستافسون وزيرة الاستثمار بالمملكة المتحدة الصديقة، بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين، حيث استعرض علاقات التعاون المتميزة والشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع البلدين الصديقين، لافتًا إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير أوجه التنسيق والعمل المشترك والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
كما اطّلعت وزيرة الاستثمار على آليات رصد وتحليل المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم أداء الاقتصاد الوطني، وربطها بأهداف التنمية.
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