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وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة

وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة

2025-05-15 08:06:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬متميزة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونمو‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬متبادل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتنميتها‭ ‬والأخذ‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬البارونة‭ ‬بوبي‭ ‬جوستافسون‭ ‬وزيرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬اطّلعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬رصد‭ ‬وتحليل‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وربطها‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭.‬

MENAFN15052025000055011008ID1109556313

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