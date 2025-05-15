وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬البارونة‭ ‬بوبي‭ ‬جوستافسون‭ ‬وزيرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬اطّلعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬رصد‭ ‬وتحليل‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وربطها‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭.‬