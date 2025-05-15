رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا للعام الثالث تواليا

خبرني - تصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرا في العالم للعام الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في مسيرته.

ويُقدر إجمالي دخل رونالدو بحوالي 275 مليون دولار.

وزاد دخل المهاجم البرتغالي بمقدار 15 مليون دولار من خلال صفقات الرعاية المربحة بدعم من 939 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى شهر مايو أيار.

وقفز إلى المركز الثاني برصيد 156 مليون دولار ستيفن كيري لاعب جولدن ستيت ووريورز، الذي أصبح في مارس آذار أول لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين يصل إلى 4000 رمية ثلاثية في مسيرته.

واحتل الملاكم تايسون فيوري المركز الثالث برصيد 146 مليون دولار.

ورغم خسارته للقبه العالمي في وزن الثقيل أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر كانون الأول، فقد عززت شراكات الترويج للسياحة في مالطا وبرنامج الواقع الذي يقدمه على نتفليكس من دخله.

وجاء داك بريسكوت لاعب فريق دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، في المركز الرابع بإجمالي 137 مليون دولار، بفضل مكافآت التوقيع التي حطمت الأرقام القياسية وتمديد عقد مربح.

وتراجع الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المركز الخامس بدخل بلغ 135 مليون دولار - وهو نفس المبلغ الذي حققه العام الماضي - بعد انتقاله إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالإضافة إلى استمراره تعاقداته رفيعة المستوى مع أديداس وأبل.

وجاء الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي في المركز الثامن بأرباح بلغت 104 ملايين دولار.