رئيس بلدية جرش: لا عودة عن أتمتة البلدية لرفع مستوى الخدمات

رئيس بلدية جرش: لا عودة عن أتمتة البلدية لرفع مستوى الخدمات
خبرني - أطلق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم، اليوم الخميس، نظام أتمتة إصدار براءة الذمة إلكترونيًا، وذلك خلال حفل رسمي حضره ممثلون عن وزارة الإدارة المحلية.
وأكد العتوم في كلمته، خلال حفل الإطلاق، أن لا عودة عن مسار الأتمتة في أقسام البلدية، مشددًا على أن المضي قدمًا في أتمتة الخدمات البلدية، هو خيار لا بديل عنه لما له من دور في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة بين المواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى أن تفعيل النظام الإلكتروني الجديد من شأنه، أن يوفر ما يقارب 400 ألف دينار سنويًا ويسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد، فضلًا عن تقليص التدخل البشري الذي قد يؤثر على نزاهة المعاملات، مبيناً أن النظام اليدوي عرضة للتلف والتدخلات على عكس النظام الإلكتروني الذي يحمي الموظف ويخدم المواطن بكفاءة وعدالة.
وأوضح العتوم، بأن هذا المشروع يأتي ضمن جهود البلدية في تعزيز التحول الرقمي انسجامًا مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض مدير المشروع في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس حسان العتوم آلية عمل الخدمة الإلكترونية الجديدة التي باتت متاحة حاليًا من خلال موقع وزارة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تسهم في تسريع إجراءات الحصول على براءة الذمة وتسهيلها على المواطنين مما يعزز كفاءة العمل البلدي ويرفع من مستوى الشفافية.
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