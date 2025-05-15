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رئيس بلدية جرش: لا عودة عن أتمتة البلدية لرفع مستوى الخدمات

رئيس بلدية جرش: لا عودة عن أتمتة البلدية لرفع مستوى الخدمات

2025-05-15 07:13:58
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أطلق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم، اليوم الخميس، نظام أتمتة إصدار براءة الذمة إلكترونيًا، وذلك خلال حفل رسمي حضره ممثلون عن وزارة الإدارة المحلية.
وأكد العتوم في كلمته، خلال حفل الإطلاق، أن لا عودة عن مسار الأتمتة في أقسام البلدية، مشددًا على أن المضي قدمًا في أتمتة الخدمات البلدية، هو خيار لا بديل عنه لما له من دور في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة بين المواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى أن تفعيل النظام الإلكتروني الجديد من شأنه، أن يوفر ما يقارب 400 ألف دينار سنويًا ويسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد، فضلًا عن تقليص التدخل البشري الذي قد يؤثر على نزاهة المعاملات، مبيناً أن النظام اليدوي عرضة للتلف والتدخلات على عكس النظام الإلكتروني الذي يحمي الموظف ويخدم المواطن بكفاءة وعدالة.
وأوضح العتوم، بأن هذا المشروع يأتي ضمن جهود البلدية في تعزيز التحول الرقمي انسجامًا مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض مدير المشروع في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس حسان العتوم آلية عمل الخدمة الإلكترونية الجديدة التي باتت متاحة حاليًا من خلال موقع وزارة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تسهم في تسريع إجراءات الحصول على براءة الذمة وتسهيلها على المواطنين مما يعزز كفاءة العمل البلدي ويرفع من مستوى الشفافية.

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