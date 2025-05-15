غرفة تجارة عمّان تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع رؤية عمّان

خبرني – بحث رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمّان، خلال لقاء مع رئيس شركة "رؤية عمّان" للاستثمار والتطوير"، مصطفى ابو غوش، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاع التجاري في العاصمة والشركة التي تُعد الذراع الاستثماري والتطويري لأمانة عمّان الكبرى.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، وامين صندوق مجلس ادارة الغرفة خطاب البنا، ونائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب امين السر فلاح الصغير، آليات التعاون في مشاريع تنموية تخدم العاصمة، وتعزز من جاذبيتها الاستثمارية، مع التركيز على أهمية الشفافية والوضوح في طرح الفرص الاستثمارية، وضرورة إشراك ممثلي القطاع التجاري في مراحل التخطيط والتنفيذ.

وتُعد شركة "رؤية عمّان" للاستثمار والتطوير المطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة لأمانة عمّان الكبرى، وتقدّم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في الأراضي والأصول المتاحة للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية، والمساهمة في نهضة العاصمة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية.

وأكدت تجارة عمان خلال اللقاء أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة إشراك الغرفة في المشروعات الاستثمارية المستقبلية التي تُخطط لها أمانة عمّان من خلال شركة "رؤية عمّان"، لما لذلك من أثر مباشر في تحفيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص اقتصادية جديدة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والحاجة إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في العاصمة.

وأشارت إلى أهمية التنسيق المستمر وفتح قنوات تواصل فعالة تسهم في تطوير المشاريع المستقبلية، والعمل على إزالة أية معوقات تنظيمية أو إجرائية قد تواجه المستثمرين، بما يخدم التوجهات الوطنية في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت على أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة وشركة "رؤية عمّان" في مجال الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة، لافتا الى استعداد الغرفة لوضع إمكاناتها وعلاقاتها المحلية والدولية في خدمة هذا الهدف.

وأضافت أن الغرفة تُولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات النوعية، وتعتبر الترويج الفعّال للمشاريع من خلال التشبيك مع رجال الأعمال والمستثمرين، والغرف التجارية العربية والأجنبية، ركيزة أساسية في تنشيط بيئة الأعمال بالعاصمة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وبينت أن الغرفة ترى في شركة "رؤية عمّان" شريكًا حيويًا في تطوير بيئة الأعمال بالعاصمة، مؤكدًا ضرورة أن تُبنى هذه العلاقة على التشاركية والتخطيط طويل الأمد، لضمان تحقيق مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الوطنية.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان مصطفى ابو غوش عن استعداد الشركة للتعاون مع غرفة تجارة عمّان بما يخدم مصلحة المدينة والقطاع التجاري، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لاستقطاب استثمارات نوعية تُسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدّمة للمواطنين والزوار على حد سواء.

وأكد ابو غوش أن الاستثمار في الأصول المملوكة للأمانة متاح للجميع وليس حكرًا على أحد، مشيرا إلى أن قيمة هذه الأصول تصل إلى نحو مليار دينار، وتشكل قاعدة واسعة لإطلاق مشاريع متنوعة تشمل قطاعات مختلفة كالسياحة، والخدمات، والبنية التحتية، والمجمعات التجارية والمرافق العامة.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية شفافة وجاذبة من خلال طرح فرص تتماشى مع حاجات السوق والمستثمرين وتطلعات الأمانة والمجتمع المحلي، ضمن شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تضمن تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

وأكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور أن الغرفة ستعمل على تشبيك شركة "رؤية عمّان" مع المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تنظيم لقاءات تعريفية تُعقد في مقر الغرفة، يُدعى إليها مستثمرون محليون وعرب وأجانب، بهدف إطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة، وتمكينها من تقديم إيجازات تفصيلية عن مشاريعها وخططها التطويرية، بما يعزز من فرص التعاون والشراكة.

كما شددوا على أهمية إشراك شركة "رؤية عمّان" في المؤتمرات والورش الاقتصادية التي تنظمها الغرفة أو تُشارك بها، وخصوصًا تلك التي يحضرها مستثمرون من الخارج أو ممثلو غرف تجارية عربية ودولية، بهدف الترويج لمشاريع الشركة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحتملين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويدعم بيئة الأعمال في العاصمة.

حضر اللقاء من جانب شركة "رؤية عمّان للاستثمار والتطوير المهندس معاذ الهباهبة، والمهندس ايمن القضاة