المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يٌنظمان ورشة عمل وطنية حول التنوع البيولوجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من مرفق البيئة العالمي، اليوم الخميس ورشة عمل وطنية بعنوان: "الورشة الوطنية الختامية لمشروع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي – مشروع دعم العمل المبكر"، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لاستعراض نتاج الجهود الوطنية في مراحل المشروع الثلاثة الرئيسية من مواءمة للاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتطوير أنظمة الرصد، وتعزيز السياسات والتمويل المستدام.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على أن مواءمة السياسات الوطنية مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي تُعد خطوة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية لإنجاز كافة الأهداف الوطنية المصاغة واستكمال عمليات الرصد والمتابعة والتخطيط على أكمل وجه، مثمناً الدور البارز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأهمية مواصلة التعاون معهم تحقيقاً للمساعي المشتركة الرامية لصون كافة عناصر التنوع الحيوي.

من جانبها، أكدت الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، التزام البرنامج بدعم جهود المملكة في صون التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في هذا المجال يعكس أهمية التنسيق بين المؤسسات والعمل المشترك، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشراكته مع المجلس الأعلى للبيئة في دعم هذا المسار نحو مستقبل أكثر انسجامًا مع الطبيعة.

وقد خلصت الورشة لاعتماد 23 هدفًا وطنيًا تم العمل على صياغتهم منذ نوفمبر 2023م وبناء أنظمة الرصد اللازمة لتتبع التقدم المحرز في إنجازهم ، وتحديد السياسات المطلوبة لاستيفاء هذا الالتزام الوطني والمزمع الانتهاء منه في الفترة 2026–2031، وتعزيز الجاهزية للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا ومن أهمها مرحلة التمويل الحيوي.