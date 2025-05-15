المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يٌنظمان ورشة عمل وطنية حول التنوع البيولوجي

المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يٌنظمان ورشة عمل وطنية حول التنوع البيولوجي
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على أن مواءمة السياسات الوطنية مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي تُعد خطوة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية لإنجاز كافة الأهداف الوطنية المصاغة واستكمال عمليات الرصد والمتابعة والتخطيط على أكمل وجه، مثمناً الدور البارز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأهمية مواصلة التعاون معهم تحقيقاً للمساعي المشتركة الرامية لصون كافة عناصر التنوع الحيوي.
من جانبها، أكدت الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، التزام البرنامج بدعم جهود المملكة في صون التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في هذا المجال يعكس أهمية التنسيق بين المؤسسات والعمل المشترك، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشراكته مع المجلس الأعلى للبيئة في دعم هذا المسار نحو مستقبل أكثر انسجامًا مع الطبيعة.
وقد خلصت الورشة لاعتماد 23 هدفًا وطنيًا تم العمل على صياغتهم منذ نوفمبر 2023م وبناء أنظمة الرصد اللازمة لتتبع التقدم المحرز في إنجازهم ، وتحديد السياسات المطلوبة لاستيفاء هذا الالتزام الوطني والمزمع الانتهاء منه في الفترة 2026–2031، وتعزيز الجاهزية للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا ومن أهمها مرحلة التمويل الحيوي.
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