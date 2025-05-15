المنظمات الإنسانية تحذّر من تفاقم المجاعة في غزة

MENAFN - Swissinfo) يحذر خبراء منظمة الصحة العالمية والعاملون في المجال الإنساني من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ويشيرون إلى خطر وقوع كارثة إنسانية، حيث يتفشى الجوع وتنهار الخدمات الصحية. كما يرفضون المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى تولي عمليات الإغاثة في القطاع المحاصر. تم نشر هذا المحتوى على 15 مايو 2025 - 11:54 12دقائق

صحفي متعدد وسائط، أعمل في جنيف الدولية وأساعد على مراقبة جودة التحرير في قسم اللغة الإنجليزية, صحفية سويسرية وتشيلية متخصصة في الوسائط المتعددة، ولديّ خبرة طويلة في إعداد التقارير الصحفية. شغوفة بالتحقيقات الاستقصائية، لكنني أمارس جميع الأشكال الصحفية الأخرى.



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English en Humanitarian community sounds the alarm over famine risks in Gaza الأصلي طالع المزيدHumanitarian community sounds the alarm over famine risks in Gaz

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وفي حين أن هذه التحذيرات ليست جديدة، إلا أن الوضع على الأرض قد تدهور بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. فقد أعيد فرض حصار شامل على المواد الغذائية، والمساعدات والإمدادات الطبية بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل. كما تم تقييد وصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير منذ 2 مارس، واستؤنفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بكامل قوتها منذ 17-18 مارس من هذا العام.

وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال إحاطة إعلامية أمام الصحفيين يوم الثلاثاء:”ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع الكارثي في غزة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 52 ألف حالة وفاة... حتى الآن“.

ووصفت في كلمتها المصورة نظاماً صحياً في حالة سقوط حر:“قُتل الآلاف من العاملات والعاملين الصحيين أو أصيبوا أو احتجزوا. المستشفيات التي لا تزال مفتوحة بالكاد تعمل. الناس يموتون بينما تمنع إسرائيل وصول الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر”.

وبعد تسعة أسابيع من الحصار، قالت بلخي إن السلطات الإسرائيلية تقترح الآن تفكيك نظام توزيع المساعدات الإنسانية القائم الذي تقوده الأمم المتحدة، واستبداله بنظام آخر يسيطر عليه الجيش. وأوضحت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية لن تدعم مثل هذه الخطوة.

“لن تشارك منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في أي مبادرة تنتهك المبادئ الإنسانية. يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا – ويجب أن ينتهي الحصار”. وأشارت زميلة أخرى إلى أن ذلك سيتعارض مع مبادئ عدم التحيز والحياد والاستقلالية والإنسانية التي توجه المساعدات الإنسانية.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر قد وافق هذا الشهر على خطة لتوسيع الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حماس، والتي تشمل”الاستيلاء“ على غزة والسيطرة على أراضيها، وقد طرح المسؤولون الإسرائيليون خطة جديدة لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريق شركة أمنية أمريكية خاصة تعمل في المجال الإنساني. وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، للصحافيين في 7 مايو:”الدافع لهذا الاختيار هو حرمان حماس من الاستفادة من المساعدات الإنسانية“.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد على”خيار توزيع المساعدات الإنسانية، إذا ما اعتبر ذلك ضرورياً“، بشرط ألا تتمكن حماس من السيطرة على هذه الإمدادات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول إسرائيلي. وقد أعربت وكالات متعددة تابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن ما تقول إنه استخدام المساعدات كسلاح.

ويصنّف ثلاثة أرباع سكان غزة الآن على أنهم إما في مستويات”طارئة“ أو”كارثية“ من الحرمان الغذائي، وهما أشد تصنيفين على مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المكون من خمس درجات. وتوقعت بلخي تدهورًا سريعًا في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة. وأشارت إلى أنه“لم يتم إعلان المجاعة بعد، لكن الناس يتضورون جوعاً والأمراض تنتشر بسرعة.”

وتأتي تحذيرات منظمة الصحة العالمية وسط انتقادات دولية متزايدة لاستمرار الحصار المفروض على غزة، حيث تشير وكالات الأمم المتحدة إلى وجود عقبات شديدة أمام إيصال الإغاثة الإنسانية. وقد دعت سويسرا، وهي الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف والدولة المضيفة لمنظمة الصحة العالمية، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

إلا أن برن واجهت أيضاً انتقادات لتخليها عن خططها لاستضافة مؤتمر دولي حول القانون الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والذي كان من المقرر عقده في 7 مارس. ووفقًا لوزارة الخارجية السويسرية، فقد تم إلغاء المبادرة بسبب”خلافات عميقة“ بين الدول جعلت هذا المسعى غير مجدٍ.

وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت هذا الشهر جلسات استماع في قضية الحصار الإسرائيلي المزعوم للمساعدات الإنسانية لغزة. وتتهم الأمم المتحدة والمسؤولون الفلسطينيون إسرائيل بانتهاك القانون الدولي من خلال تقييد الإمدادات الأساسية. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بإيصال المساعدات قبل أن تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين الذين تم احتجازهم في غزة في هجمات 7 أكتوبر 2023 التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,195 إسرائيليًا.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة في أيلول 2024، ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بين المساعدات الإنسانية وبقاء حماس. وقال:”لا يزال الإرهابيون يمارسون بعض السلطة الحاكمة في غزة من خلال سرقة المواد الغذائية التي نمكّن وكالات الإغاثة من إدخالها إلى غزة.“

أخبار قاتمة من أرض الواقع

وعلى أرض الواقع، قدم ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، تحديثًا مرعبا من مدينة دير البلح في غزة: وقال:”يتزايد خطر المجاعة في غزة“.”هذا ناجم [عن] الحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية... جميع سكان غزة متضررون بطريقة أو بأخرى.“

ووفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس الإسلامية المسلحة، فقد توفي بالفعل 57 طفلاً بسبب آثار سوء التغذية. وقال بيبركورن:”إذا استمر الوضع على ما هو عليه فمن المتوقع أن يصاب ما يقرب من 71 ألف طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد“ خلال الأشهر المقبلة.

وحذر من تصاعد أزمة التغذية بين الفئات الضعيفة. فقبل الحصار، لم تكن هناك حالات سوء تغذية بين النساء الحوامل، أو المرضعات في غزة؛ فقط نقص الحديد. ولكن، إذا لم يتغير أي شيء،”من المتوقع أن تحتاج حوالي 71,000 من الأمهات الحوامل والمرضعات إلى علاج لسوء التغذية الحاد“.

وقال بيبركورن إن الوصول إلى الرعاية الصحية أصبح”بعيد المنال بشكل متزايد“ بالنسبة لمعظم سكان غزة. كما أن تغطية اللقاحات آخذة في الانخفاض، ويفتقر 90% من سكان غزة إلى المياه الصالحة للشرب. كل هذه العوامل تزيد من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة والوفاة، لا سيما بين الفئات الأكثر ضعفًا.

وقال:“يجب رفع الحصار المفروض على المساعدات. ويجب تمكين العاملين في المجال الإنساني من القيام بعملهم.“

ووصف الزيارات الميدانية الأخيرة حيث سلمت فرق منظمة الصحة العالمية مخزونًا متناقصًا من مستلزمات الإصابات البالغة ومستلزمات التغذية إلى أربعة مستشفيات في شمال غزة. وقال:”لدينا حاليًا ما يكفي لعلاج 500 طفل فقط من سوء التغذية الحاد -وهو أقل بكثير من الحاجة الفعلية“.

وأشار إلى أن الإمدادات الطبية والغذائية تنفد بوتيرة متسارعة. وقال إن المضادات الحيوية والأنسولين ومعدات الإصابات وفلاتر غسيل الكلى والمطهرات – كل هذه الإمدادات محدودة بشكل خطير. وهناك أكثر من 31 شاحنة تنتظر وصول الإمدادات من الأريج، وأخرى في الضفة الغربية. كما أن الإمدادات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي وإمدادات اليونيسف على أهبة الاستعداد.

وتصر منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في الأمم المتحدة على أن نظام تنسيق المساعدات الإنسانية مجرب وجاهز للعمل. وقال:”هناك نظام راسخ لتنسيق المساعدات الإنسانية ثبتت فعاليته بقيادة الأمم المتحدة وشركائها“.“كنت هنا أيضًا أثناء وقف إطلاق النار وتدفقت كمية هائلة من المساعدات. وبسرعة كبيرة، كانت هناك أغذية متنوعة وإمدادات طبية”.

لقد شهد عمال الإغاثة مثل أليس سكار، وهي ممرضة نرويجية تعمل مع فريق نورواك الطبي للطوارئ، التكلفة البشرية للإمدادات المحدودة بشكل مباشر. وقالت للصحفيين متحدثة من غزة:”في غزة، يتم إعادة تدوير كل شيء“. وأشارت إلى أن الممرضات يحتفظن حتى بأغلفة العبوات لاستخدامها كحطب عندما يعدن إلى خيامهن.

وأضافت أن الموظفات والموظفين منهكون ومكتئبون وخائفون على عائلاتهم. ولكن على الرغم من الدمار، أشارت سكار إلى أن التزام العاملين الصحيين في غزة لم يتزعزع.”وقالت:“إنهم يصلون أكثر.“يبدو أن الدين هو أملهم الأخير. ولكن حتى الآن، ووسط الكثير من الألم، يواصلون رعاية المرضى بتفانٍ هائل”.

وقُتل ما لا يقل عن 284 من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ بدء العمليات الإسرائيلية في غزة. وصوّت البرلمان الإسرائيلي الخريف الماضي على تصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية، ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن الأمم المتحدة تتجاهل عادةً المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي