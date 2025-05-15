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مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

2025-05-15 08:05:48
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين قرب بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين، ورشقوهم بالحجارة قرب اللبن الشرقية، ما أدى لتحطم زجاج مركبة تعود لأحد المواطنين.

في السياق ذاته هاجم مستعمرون مركبات المواطنين، ورشقوهم بالحجارة عند مفترق زعترة جنوب نابلس.

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