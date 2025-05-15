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مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين قرب بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين، ورشقوهم بالحجارة قرب اللبن الشرقية، ما أدى لتحطم زجاج مركبة تعود لأحد المواطنين.
في السياق ذاته هاجم مستعمرون مركبات المواطنين، ورشقوهم بالحجارة عند مفترق زعترة جنوب نابلس.
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