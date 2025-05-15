خروقات متتالية.. غارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان

خروقات متتالية.. غارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مروحية آباتشي معادية (إسرائيلية) أغارت ثلاث مرات خلال نصف ساعة على بلدة حولا بعد فجر الخميس"، واستهدفت بصاروخ "بيتاً جاهزاً" (كرفان) يتبع جمعية "وتعاونوا".
كما استهدفت إسرائيل فجرا "غرفة جاهزة" في بلدة العديسة الحدودية، في حين ألقت طائرة "مسيرة معادية" قنبلة صوتية على منزل بكفركلا، وفق الوكالة.
وتابعت: "كما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية فوق مدرسة الضهيرة المدمرة في القطاع الغربي (جنوب)".
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