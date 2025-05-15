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خروقات متتالية.. غارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان

خروقات متتالية.. غارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان

2025-05-15 08:05:47
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت -PNN- شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، غارات على مناطق عدة جنوب لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مروحية آباتشي معادية (إسرائيلية) أغارت ثلاث مرات خلال نصف ساعة على بلدة حولا بعد فجر الخميس"، واستهدفت بصاروخ "بيتاً جاهزاً" (كرفان) يتبع جمعية "وتعاونوا".

كما استهدفت إسرائيل فجرا "غرفة جاهزة" في بلدة العديسة الحدودية، في حين ألقت طائرة "مسيرة معادية" قنبلة صوتية على منزل بكفركلا، وفق الوكالة.

وتابعت: "كما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية فوق مدرسة الضهيرة المدمرة في القطاع الغربي (جنوب)".

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