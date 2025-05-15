نادي الأسير: المرحلة الراهنة هي الأكثر دموية بتاريخ الأسرى الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن المرحلة الراهنة هي "الأشد دموية في تاريخ الحركة الأسيرة"، في ظل استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والجرائم بحق المعتقلين.

جاء ذلك في بيان للنادي الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 77 للنكبة، وصل الأناضول نسخة منه.

و"النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو/ أيار 1948، وقتل فيها نحو 15 ألف فلسطيني وهجر أكثر من 950 ألفا، ودمرت 531 قرية.

وأضاف البيان أن "المرحلة الراهنّة هي الأقسى والأشد على الأسرى والأسيرات في تاريخ الحركة الأسيرة، وذلك في ضوء حجم الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة السّجون، والتي أدت إلى استشهاد (66) أسيراً ممن تم الإعلان عنهم فقط، وهم من بين (303) شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة ارتقوا منذ عام 1967"

وزاد: "تشكّل المرحلة الراهنّة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري".

والحركة الفلسطينية الأسيرة تعبير يطلق على هياكل تنظيمية داخل السجون الإسرائيلية تعمل على إدارة حياة الاعتقال وضبط العلاقة مع مصلحة السجون على أساس جماعي، بدلا من الاستفراد بالأسير.

وتابع: "ما يواجهه الأسرى والأسيرات هو امتداد للإبادة، وكذلك امتداد لجملة السياسات والجرائم التاريخية التي مارسها الاحتلال بحقّهم، إلا أنّ الفارق اليوم يتمثل في كثافة هذه الجرائم ومستواها غير المسبوق".

وأشار إلى أن "أكثر من مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ سنوات الاحتلال، وهذا الرقم تقديري استنادًا لما هو متوفر من معطيات لدى النادي".

وذكر البيان أن حوالي 17 ألف فلسطيني في الضّفة تعرضوا للاعتقال منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف.

وأوضح أن "سياسة الاعتقال وما يرافقها من جرائم وانتهاكات شكلت إحدى أبرز سياسات الاحتلال التاريخية المستمرة حتّى اليوم، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة، استناداً لعمليات التوثيق المتوفرة."

وذكر أن إسرائيل تواصل اعتقال أكثر من عشرة آلاف و100 فلسطيني، منهم 37 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، إضافة إلى 3577 معتقل إداريّ (دون تهمة).

وبالتوازي مع حرب الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل أكثر من 966 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.