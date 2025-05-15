الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 137 زيارة تفتيشية في الأسواق خلال أبريل الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قام الجهاز الوطني للإيرادات بتنفيذ 137 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر أبريل 2025، وذلك انطلاقًا من حرصه الدائم على التأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات لتعزيز التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية، حيث يسعى الجهاز لضبط ورقابة الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين، ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها، وتحقيق أقصى مراحل الامتثال.

وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة والانتقائية، حيث تم رصد 12 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، والتي تضمنت عدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر، وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، وعدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم إصدار فاتورة القيمة المضافة، كما تم رصد بعض الحالات التي تعد شبهات تهرب من القيمة المضافة، والتي يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المضافة المتهرب عنها.

ونوّه الجهاز الوطني للإيرادات بأن النجاح التام للجهود القائمة من خلال الحملات التفتيشية يتحقق من خلال تعاون كل من أصحاب الأعمال والمستهلكين لتحقيق أعلى معايير الامتثال، وحث المسجلين لدى الجهاز على الالتزام بالتطبيق السليم لآلية القيمة المضافة والانتقائية تفاديًا للوقوع في المخالفات، مجددًا دعوته لكافة المعنيين للإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة، أو الانتقائية عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات ().