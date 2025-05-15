الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 137 زيارة تفتيشية في الأسواق خلال أبريل الماضي

الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 137 زيارة تفتيشية في الأسواق خلال أبريل الماضي
وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة والانتقائية، حيث تم رصد 12 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، والتي تضمنت عدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر، وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، وعدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم إصدار فاتورة القيمة المضافة، كما تم رصد بعض الحالات التي تعد شبهات تهرب من القيمة المضافة، والتي يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المضافة المتهرب عنها.
ونوّه الجهاز الوطني للإيرادات بأن النجاح التام للجهود القائمة من خلال الحملات التفتيشية يتحقق من خلال تعاون كل من أصحاب الأعمال والمستهلكين لتحقيق أعلى معايير الامتثال، وحث المسجلين لدى الجهاز على الالتزام بالتطبيق السليم لآلية القيمة المضافة والانتقائية تفاديًا للوقوع في المخالفات، مجددًا دعوته لكافة المعنيين للإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة، أو الانتقائية عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات ().
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