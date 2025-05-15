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سمو وكيل وزارة العمل يفتتح يوم المهن بالجامعة العربية المفتوحة

سمو وكيل وزارة العمل يفتتح يوم المهن بالجامعة العربية المفتوحة

2025-05-15 08:02:54
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل اليوم، الخميس، "معرض يوم المهن"، الذي نظمته الجامعة العربية المفتوحة، بحضور السيد علي عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، والأستاذة سكينة ناصر علي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.

ويهدف يوم المهن، إلى تعريف طلبة الجامعة العربية المفتوحة بالفرص والمسارات الوظيفية التي توفرها المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض من القطاع الخاص، إلى جانب عرض مشروعات التخرج وريادة الأعمال الخاصة بالطلبة، مما يتيح لهم فرصة إبراز ابتكاراتهم ويعزز روح ريادة الأعمال بينهم.

وخلال الفعالية، قام سمو وكيل وزارة العمل بجولة على أجنحة الجهات المشاركة في المعرض، حيث اطلع على مشروعات التخرج المتميزة لعدد من طلبة الجامعة، منوهًا بمثل هذه المعارض المهنية التي تساهم في إرشاد الطلبة إلى أفضل الخيارات الوظيفية في سوق العمل.

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