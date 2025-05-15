سمو وكيل وزارة العمل يفتتح يوم المهن بالجامعة العربية المفتوحة
ويهدف يوم المهن، إلى تعريف طلبة الجامعة العربية المفتوحة بالفرص والمسارات الوظيفية التي توفرها المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض من القطاع الخاص، إلى جانب عرض مشروعات التخرج وريادة الأعمال الخاصة بالطلبة، مما يتيح لهم فرصة إبراز ابتكاراتهم ويعزز روح ريادة الأعمال بينهم.
وخلال الفعالية، قام سمو وكيل وزارة العمل بجولة على أجنحة الجهات المشاركة في المعرض، حيث اطلع على مشروعات التخرج المتميزة لعدد من طلبة الجامعة، منوهًا بمثل هذه المعارض المهنية التي تساهم في إرشاد الطلبة إلى أفضل الخيارات الوظيفية في سوق العمل.
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