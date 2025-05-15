بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة.. انطلاق المؤتمر الصحي الثاني لذوي الإعاقة 2025 الأربعاء المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، تنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو فعاليات المؤتمر الصحي الثاني لذوي الإعاقة، والذي ينظمه المركز البحريني للحراك الدولي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، والمستشفيات الحكومية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وبرعاية إعلامية من صحيفة الأيام و وايت سكاي.

ويأتي تنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي، عقب النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي.

ويهدف الموتمر إلى تعريف ذوي الإعاقـة و أسـرهم بالخدمـات الطبيـة المقدمـة فـي مملكـة البحريـن، والتعرف على آخر ما توصل له الطب الحديـث في مجال الإعاقة، وإبراز دور الطبيب البحريني، والتعريف بالخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة، إضافة إلى عقد لقاء مباشر لذوي الإعاقة مع ذوي الاختصاص والاستماع لذوي الإعاقة ومشاكلهم والسعي إلى حلها.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والإخصائيين في القطاع الصحي وذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.

كما سيتضمن البرنامج تقديم عدد من أوراق العمل من قبل أطباء وخبراء، تتناول القضايا الصحية المرتبطة بذوي الإعاقة، والمبادرات والسياسات الداعمة لحقوقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة وشاملة.

ويتخلل المؤتمر معرض مصاحب بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات، بهدف إلى إبراز دور جمعيات ذي الإعاقة في رعايتهم.