بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة.. انطلاق المؤتمر الصحي الثاني لذوي الإعاقة 2025 الأربعاء المقبل

بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة.. انطلاق المؤتمر الصحي الثاني لذوي الإعاقة 2025 الأربعاء المقبل
ويأتي تنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي، عقب النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي.
ويهدف الموتمر إلى تعريف ذوي الإعاقـة و أسـرهم بالخدمـات الطبيـة المقدمـة فـي مملكـة البحريـن، والتعرف على آخر ما توصل له الطب الحديـث في مجال الإعاقة، وإبراز دور الطبيب البحريني، والتعريف بالخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة، إضافة إلى عقد لقاء مباشر لذوي الإعاقة مع ذوي الاختصاص والاستماع لذوي الإعاقة ومشاكلهم والسعي إلى حلها.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والإخصائيين في القطاع الصحي وذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
كما سيتضمن البرنامج تقديم عدد من أوراق العمل من قبل أطباء وخبراء، تتناول القضايا الصحية المرتبطة بذوي الإعاقة، والمبادرات والسياسات الداعمة لحقوقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة وشاملة.
ويتخلل المؤتمر معرض مصاحب بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات، بهدف إلى إبراز دور جمعيات ذي الإعاقة في رعايتهم.
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