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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل سفير الجمهورية الفرنسية

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل سفير الجمهورية الفرنسية

2025-05-15 08:02:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب الدرازي بالسفير، وقدّم له نبذة عن الدور الذي تضطلع به المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، من خلال صلاحياتها واختصاصاتها بموجب قانون إنشائها، لا سيما فيما يتعلّق برصد أوضاع حقوق الإنسان، وتلقّي الشكاوى، وتقديم الاستشارات والمقترحات ذات الصلة إلى الجهات المعنية.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

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