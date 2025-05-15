المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل سفير الجمهورية الفرنسية

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل سفير الجمهورية الفرنسية
وخلال اللقاء، رحب الدرازي بالسفير، وقدّم له نبذة عن الدور الذي تضطلع به المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، من خلال صلاحياتها واختصاصاتها بموجب قانون إنشائها، لا سيما فيما يتعلّق برصد أوضاع حقوق الإنسان، وتلقّي الشكاوى، وتقديم الاستشارات والمقترحات ذات الصلة إلى الجهات المعنية.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.
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