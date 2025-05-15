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الأمين العام لمجلس النواب يبحث تطوير التعاون مع الأمين العام للبرلمان الأندونيسي

الأمين العام لمجلس النواب يبحث تطوير التعاون مع الأمين العام للبرلمان الأندونيسي

2025-05-15 08:02:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اجتماعًا مشتركًا مع "أندرا سكندر" الأمين العام للبرلمان الأندونيسي، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على تطوير التعاون الثنائي بين الأمانات العامة، في ظل الدعم المستمر من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، و بوان ماهاراني رئيسة البرلمان الأندونيسي، انطلاقًا من العلاقات البحرينية الأندونيسية الوثيقة والمتميزة.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل لمتابعة منهجية التعاون في مجال تقنية المعلومات والبحوث والشؤون الفنية والإدارية، الزيارات المتبادلة، وعقد الاجتماعات "عن بعد"، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من التجارب ذات العلاقة بالعمل البرلماني والتشريعي، وتنسيق المواقف في المشاركات البرلمانية، خلال اجتماعات جمعية الأمناء العامين الإقليمية والدولية.

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