الأمين العام لمجلس النواب يبحث تطوير التعاون مع الأمين العام للبرلمان الأندونيسي

الأمين العام لمجلس النواب يبحث تطوير التعاون مع الأمين العام للبرلمان الأندونيسي
وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على تطوير التعاون الثنائي بين الأمانات العامة، في ظل الدعم المستمر من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، و بوان ماهاراني رئيسة البرلمان الأندونيسي، انطلاقًا من العلاقات البحرينية الأندونيسية الوثيقة والمتميزة.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل لمتابعة منهجية التعاون في مجال تقنية المعلومات والبحوث والشؤون الفنية والإدارية، الزيارات المتبادلة، وعقد الاجتماعات "عن بعد"، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من التجارب ذات العلاقة بالعمل البرلماني والتشريعي، وتنسيق المواقف في المشاركات البرلمانية، خلال اجتماعات جمعية الأمناء العامين الإقليمية والدولية.
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