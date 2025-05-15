صلاح يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة المختصرة المكوّنة من ثمانية لاعبين لجائزة "لاعب الموسم" لموسم 2024/2025.

وقد هيمن ليفربول، بطل الدوري هذا الموسم، على القائمة بثلاثة لاعبين هم: محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، ورايان جرافنبيرخ، ليشكّل بذلك أكبر تمثيل من نادٍ واحد في القائمة، وفقا لصحيفة The Independent.

وينضم إليهم من نوتنغهام فورست الثنائي مورغان غيبس-وايت وكريس وود، اللذان تألقا هذا الموسم مع الفريق الذي شكّل مفاجأة الدوري.

كما ضمّت القائمة مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك، وجناح برينتفورد برايان مبويمو، في حين لم يحصل أرسنال، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، إلا على مرشح وحيد هو لاعب الوسط ديكلان رايس.

ومن المنتظر أن يكون محمد صلاح الأوفر حظا لنيل الجائزة، إذ يتفوق على أقرب منافسيه بـ5 أهداف و6 تمريرات حاسمة، وقد ساهم حتى الآن في 46 هدفا خلال 36 مباراة، وهو على بُعد مساهمة واحدة (هدف أو تمريرة حاسمة) من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات في موسم واحد، وهو رقم مشترك بين آلان شيرر وآندي كول، وكلاهما سجله خلال مواسم كانت تتألف من 42 مباراة.

إيساك، وود، ومبويمو هم أيضا ضمن قائمة أكثر 5 هدافين في الدوري هذا الموسم، في حين غاب مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين، عن الترشيحات بشكل مفاجئ.

وسيكون أمام الجماهير حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت بريطانيا يوم الإثنين 19 مايو للتصويت على الفائز عبر موقع EA Sports.

بعد ذلك، سيتم جمع نتائج تصويت الجماهير مع تصويت لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز النهائي، الذي سيُعلن عنه خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن محمد صلاح، فاز مؤخراً بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا لعام 2025، المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين.

ونال صلاح نسبة أصوات بلغت 90% من إجمالي الأصوات الّتي أدلى بها 918 عضواً مؤهلاً في عام 2025، محققاً النجم البالغ من العمر 32 عاماً بذلك أعلى نسبة أصوات في هذا القرن.

وسبق وأن حصل محمد صلاح على هذه الجائزة في عامي 2018 و2022، ليكون من أكثر اللاعبين ظفراً بها بالتساوي مع اللاعب الفرنسي السابق تييري هنري.