الأرقام تتكلم.. الجيش الأمريكي القوة العسكرية الأولى في العالم

MENAFN - Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجيش الأمريكي الأقوى في العالم، لامتلاكه أفضل وأحدث المعدات العسكرية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بحضور عدد من الجنود الأمريكيين، خلال زيارته لقاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر، اليوم الخميس.

وأشار إلى أن ((الجيش الأمريكي سيكون قريبًا أقوى وأكبر ومصدر فخر للولايات المتحدة))، معلنًا أن إدارته خصصت أكثر من تريليون دولار لوزارة الدفاع من الموازنة العامة للدولة.

وتواصل الولايات المتحدة تصدرها، التصنيف العالمي كأقوى جيش في العالم مستندة إلى اقتصادها القوي وهيمنتها العسكرية، تليها روسيا والصين والهند، حيث تتمتع كل منها بنفوذ كبير في مجالات متعددة.

ينظر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها بلا منازع القوة العسكرية الأولى في العالم ولا يرجع ذلك فقط إلى عدد الجنود لديها وإنما إلى حجم أسطولها الجوي وكمية السفن الحربية في ترسانتها وقوة سلاح الأرض لديها يضاف إلى ذلك الميزانية التي تخصص كل عام للدفاع والتي تعدت في 2023 الـ 916 مليار دولار أي ثلاث مرات ما خصصته الصين 296 مليار دولار.

ويُصنّف مؤشر القوة العسكرية العالمية الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أفضل خمس قوى عسكرية عالميةبحلول عام 2025، حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من بين 145 دولة شملها التقييم السنوي لمؤشر القوة قدرها 0.0744 وفق موقع globalfirepower.

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وأصدر موقع جاغران جوش، المتخصص في الشؤون التعليمية والمهنية، تقريرًا شاملًا عن ترتيب أقوى الجيوش في العالم لعام 2025 ويستند التصنيف إلى تحليل دقيق يشمل أكثر من 60 عاملًا مختلفًا، ما يجعله واحدًا من أكثر التقارير شمولية في هذا المجال حيث تصدر الجيش الأميركي التصنيف.

أرقام

بلغ الإنفاق العسكري للولايات المتحدة في 2024 حوالي 831 مليار دولار و يضم جيشها حوالي 1.39 مليون جندي عامل، وعدد قوات الاحتياط: 799.5 ألف شخص

كما يمتلك الجيش الأمريكي نحو 13300 طائرة حربية، بينها 1914 مقاتلة، و843 طائرة هجومية، و962 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2634 طائرة تدريب، و5584 مروحية عسكرية منها 983 مروحية هجومية.

كما يضم 5500 دبابة و303 آلاف مدرعة و1000 مدفع ذاتي الحركة وقرابة 1340 مدفع ميداني، إضافة إلى 1716 راجمة صواريخ.

ويضم الأسطول البحري 484 قطعة بحرية منها 11 حاملة طائرات، و9 حاملات طائرات مروحية، و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحات ألغام.

و تركز الاستثمارات على تقنيات متطورة مثل أنظمة الأمن السيبراني المتقدمة، وقدرات الفضاء، مثلما تم تحديث الثالوث النووي.

تواصل الولايات المتحدة ريادتها في تصدير الأسلحة، حيث تم تصدير معدات عسكرية بقيمة 318.7 مليار دولار في عام 2024.

و تمتلك الولايات المتحدة ترسانة نووية حديثة كجزء من استراتيجية الردع الاستراتيجي، وتشمل أنظمة الصواريخ لديها صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBMs)، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات (SLBMs)، وصواريخ كروز تطلق من الجو.

وتعتبر البحرية الأمريكية هي قوة مهيمنة مع 11 حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، وعدد كبير من المدمرات، والفرقاطات، والغواصات، وتستثمر أمريكا في بناء السفن غواصات من فئة فيرجينيا ومدمرات من فئة أرليه بيرك.

وتُعد القدرات السيبرانية أولوية، بالنسبة للولايات المتحدة حيث تم تخصيص 14.5 مليار دولار لبرامج الأمن السيبراني في عام 2025.

ويتم تمويل الأنظمة الاستخباراتية القائمة على الفضاء بشكل كبير لضمان التفوق في هذا المجال.

750 قاعدة عسكرية حول العالم

تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من 750 قاعدة عسكرية حول العالم لإظهار قوتها ودعم العمليات في المناطق الرئيسية، ويعزز تحالفها مع الناتو وشركاء آخرين من تأثيرها العالمي.

تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكثر قوة في العالم، حيث تحتل المركز الأول باستمرار في مؤشر القوة العسكرية العالمية بفضل ميزانيتها الدفاعية الضخمة، والتكنولوجيا المتقدمة، والحضور العالمي ما يجعلها تبسط هيمنتها في جميع مجالات الحرب.