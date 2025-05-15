الأردن.. ارتفاع الدخل السياحي 15.3% في الثلث الأول من 2025

الأردن.. ارتفاع الدخل السياحي 15.3% في الثلث الأول من 2025
خبرني - أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي في المملكة خلال شهر نيسان من عام 2025 بنسبة 34.2% ليبلغ 710.3 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 15.3% خلال الثلث الأول من العام ليصل إلى 2,427.4 مليون دولار، ويُعزى ذلك إلى زيادة عدد السياح بنسبة 19%.
كما بينت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات، بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 7.5%، والأوروبيون 20.7%، والأمريكيون 20.5%، والعرب 15.6%، وجنسيات أخرى بنسبة 38.2%.
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