الأردن.. ارتفاع الدخل السياحي 15.3% في الثلث الأول من 2025

خبرني - أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي في المملكة خلال شهر نيسان من عام 2025 بنسبة 34.2% ليبلغ 710.3 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 15.3% خلال الثلث الأول من العام ليصل إلى 2,427.4 مليون دولار، ويُعزى ذلك إلى زيادة عدد السياح بنسبة 19%.



كما بينت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات، بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 7.5%، والأوروبيون 20.7%، والأمريكيون 20.5%، والعرب 15.6%، وجنسيات أخرى بنسبة 38.2%.

