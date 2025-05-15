الأسعار تصل إلى 185 دينار.. حفل لعبدالمجيد عبدالله في الأردن

الأسعار تصل إلى 185 دينار.. حفل لعبدالمجيد عبدالله في الأردن
خبرني - يحيي الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حفلاً فنيًا في العاصمة الأردنية عمّان، مساء يوم الأحد الموافق 25 أيار 2025، في أرض المعارض – طريق المطار، وتبدأ أسعار التذاكر من 55 دينارًا وتصل إلى 185 دينارًا للفئة الخاصة.
ويأتي هذا الحفل ضمن جولته الفنية لهذا العام، حيث يلتقي بجمهوره الأردني في أمسية طربية مميزة تُقام داخل قاعة مغلقة ومكيّفة بالكامل، بما يضمن تجربة فنية راقية.
وأعلنت الجهة المنظمة أن عدد التذاكر محدود، داعيةً الراغبين بالحضور إلى المبادرة بالحجز المسبق عبر الرابط المتاح في صفحة الفعالية.
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