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الأسعار تصل إلى 185 دينار.. حفل لعبدالمجيد عبدالله في الأردن

الأسعار تصل إلى 185 دينار.. حفل لعبدالمجيد عبدالله في الأردن

2025-05-15 07:08:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يحيي الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حفلاً فنيًا في العاصمة الأردنية عمّان، مساء يوم الأحد الموافق 25 أيار 2025، في أرض المعارض – طريق المطار، وتبدأ أسعار التذاكر من 55 دينارًا وتصل إلى 185 دينارًا للفئة الخاصة.

ويأتي هذا الحفل ضمن جولته الفنية لهذا العام، حيث يلتقي بجمهوره الأردني في أمسية طربية مميزة تُقام داخل قاعة مغلقة ومكيّفة بالكامل، بما يضمن تجربة فنية راقية.

وأعلنت الجهة المنظمة أن عدد التذاكر محدود، داعيةً الراغبين بالحضور إلى المبادرة بالحجز المسبق عبر الرابط المتاح في صفحة الفعالية.

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