تعيين الدكتور أمجد الشطرات رئيساً لجامعة العقبة

خبرني - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة العقبة للعلوم الطبية الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور أمجد تيسير أحمد الشطرات رئيساً لجامعة العقبة للعلوم الطبية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه.

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