تعيين الدكتور أمجد الشطرات رئيساً لجامعة العقبة

تعيين الدكتور أمجد الشطرات رئيساً لجامعة العقبة
خبرني - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة العقبة للعلوم الطبية الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور أمجد تيسير أحمد الشطرات رئيساً لجامعة العقبة للعلوم الطبية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه.
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