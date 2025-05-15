البطاينة : المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي مع العراق شارفت على الانتهاء

البطاينة : المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي مع العراق شارفت على الانتهاء
خبرني - تفقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، الخميس، موقع مشروع محطة تحويل الريشة واطلع على سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ضمن المرحلة الثانية.
وقال البطاينة إن المشروع في هذه المرحلة شارف على الانتهاء ومن المتوقع أن يزود الجانب العراقي بنحو 150-200 ميغاواط.
وأشار البطاينة إلى أنه ناقش مع المعنيين في إدارة مشاريع النقل في الشركة التحديات التي واجهت المشروع، والإجراءات التي تمت في سبيل تجاوزها.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود في استكمال الأعمال المدنية، وأعمال التركيبات والفحوصات الكهربائية لإتمام هذا المشروع الحيوي والبدء بكهربة هذه المعدات خلال شهر آب 2025.
كما أكد أهمية مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بصفته خطوة استراتيجية في تحقيق الأمن الطاقي للبلدين، وتعزيز الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، إلى جانب دعمه للاستقرار الإقتصادي والإقليمي.
وكان الأردن والعراق قد وقعا في شباط 2024 وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بجهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط.
وبعد استكمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها 150 إلى 200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.
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