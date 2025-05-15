البطاينة : المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي مع العراق شارفت على الانتهاء

خبرني - تفقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، الخميس، موقع مشروع محطة تحويل الريشة واطلع على سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ضمن المرحلة الثانية.

وقال البطاينة إن المشروع في هذه المرحلة شارف على الانتهاء ومن المتوقع أن يزود الجانب العراقي بنحو 150-200 ميغاواط.

وأشار البطاينة إلى أنه ناقش مع المعنيين في إدارة مشاريع النقل في الشركة التحديات التي واجهت المشروع، والإجراءات التي تمت في سبيل تجاوزها.

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود في استكمال الأعمال المدنية، وأعمال التركيبات والفحوصات الكهربائية لإتمام هذا المشروع الحيوي والبدء بكهربة هذه المعدات خلال شهر آب 2025.

كما أكد أهمية مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بصفته خطوة استراتيجية في تحقيق الأمن الطاقي للبلدين، وتعزيز الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، إلى جانب دعمه للاستقرار الإقتصادي والإقليمي.

وكان الأردن والعراق قد وقعا في شباط 2024 وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بجهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط.

وبعد استكمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها 150 إلى 200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.