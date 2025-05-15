الجامعة العربية تدعو لرسالة موحدة من قمة بغداد لوقف حرب الابادة بغزة فورا
دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط اليوم الخميس، الى رسالة موحدة تخرج عن القمة العربية ببغداد للمطالبة بوقف حرب الابادة في غزة فورا فيما حث على اتخاذ مواقف مشتركة ازاء الازمات العربية الأخرى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ابوالغيط اثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية العادية ال34 المقرر انعقادها في بغداد السبت المقبل.
وذكر ابوالغيط ان قمة بغداد تواكب لحظة تاريخية مهمة في التاريخ العربي الحديث وتنعقد عليها امال كبيرة مع تعرض الشعب الفلسطيني لواحدة من ابشع حروب الابادة في التاريخ مؤكدا ان "قضيتهم هي قضية الجامعة العربية والامة العربية".
وبخصوص الازمات العربية الاخرى قال ابوالغيط ان "الجميع يعرف مخاطر استمرار تلك الازمات والثمن الفادح الذي تدفعه الشعوب العربية من حاضرها ومستقبلها".
وأضاف "ان رسالتنا يجب ان تكون واحدة وان رؤيتنا لقضايانا المستعصية واوضاعنا الصعبة لابد ان تكون رؤية مشتركة وموحدة وان منطلقنا دوما يتعين ان يكون تعزيز الامن القومي العربي في مفهومه الشامل" مشيرا الى ان الازمات في السودان واليمن والصومال وليبيا "تمس الامن الجماعي العربي وتشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة ككل".
واحتضنت بغداد اليوم اعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية ال34 بمشاركة الكويت التي مثلها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي احمد البكر.
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