تركيا تؤكد مواصلة عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني

تركيا تؤكد مواصلة عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني
خبرني - أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس أن الجيش سيواصل عملياته ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق وجودهم إلى أن يصبح واثقا من "تطهير المنطقة"، وذلك عقب إعلان الحزب حلّ نفسه وإلقاء السلاح إثر عقود من النزاع مع أنقرة.
وأفاد متحدث باسم الوزارة بأن الجيش سيواصل العمل في المناطق التي استخدمها حزب العمال الكردستاني بتصميم، إلى حين التأكد من تطهير المنطقة، وأنه لن يشكل خطرا على تركيا بعد اليوم.
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