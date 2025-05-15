البيت الأبيض: حصلنا على التزامات استثمارية من قطر بـ1.2 تريليون دولار

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة -PNN- حصلت الولايات المتحدة على تعهدات استثمارية من قطر بقيمة تتخطى 1.2 تريليون دولار، في اتفاقيات ضمّت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا.

أصدر البيت الأبيض بياناً يوضح التعهدات الاستثمارية التي قال إنه تم التوصل إليها "ستعمل على تحفيز الابتكار والازدهار لأجيال، وتعزيز التصنيع الأميركي والريادة التكنولوجية، ووضع أميركا على المسار نحو العصر الذهبي الجديد".

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية مع قطر لتوليد تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل. كما أعلن ترمب عن صفقات اقتصادية بقيمة إجمالية تزيد عن 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة بيع تاريخية لطائرات "بوينغ" ومحركات "جنرال إلكتريك" إلى الخطوط الجوية القطرية.

أكبر طلبية لطائرات "بوينغ" عريضة البدن في تاريخ الشركة

تلقت شركتي "بوينغ" و"جنرال إلكتريك للطيران" طلبية تاريخية من الخطوط الجوية القطرية، في اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ "787 دريملاينر" و"777X" أميركية الصنع تعمل بمحركات "جنرال إلكتريك للطيران".

الطلبية تُعتبر هي الأكبر على الإطلاق لطائرات "بوينغ" ذات الهيكل العريض، ولفئة "787" أيضاً. كما ستدعم 154 ألف وظيفة في الولايات المتحدة سنوياً، بإجمالي يزيد عن مليون وظيفة خلال فترة الإنتاج والتسليم لهذه الصفقة، وفق البيت الأبيض.

وحصلت شركة "بارسونز" (Parsons) على 30 مشروعاً بقيمة تصل إلى 97 مليار دولار.

فيما أبرمت شركة "كوانتينيوم" (Quantinuum) اتفاقية مشروع مشترك مع شركة الربان كابيتال القطرية، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في التقنيات الكمّيّة المتطورة وتنمية القوى العاملة في الولايات المتحدة، ودعم الوظائف والقيادة في الولايات المتحدة في هذه التكنولوجيا الناشئة المهمة.

مبيعات دفاعية

وقعت شركة "رايثيون" اتفاقية تتضمن شراء قطر لقدرات مضادة للطائرات المسيرة بقيمة مليار دولار. وتجعل هذه الصفقة قطر أول عميل دولي لنظام "رايثيون للمواقع الثابتة"، وهو نظام متكامل لمواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة مصمم للتصدي للطائرات المسيرة.

كما حصلت شركة "جنرال أتوميكس" على اتفاقية بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء قطر لنظام الطائرات الموجهة عن بعد "MQ-9B".

ووقعت الولايات المتحدة وقطر بيان نوايا لتعزيز الشراكة الأمنية بشكل أكبر، باستثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار، بما في ذلك دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد الجوية والقدرات الدفاعية المستقبلية المتعلقة بالدفاع الجوي والأمن البحري.

تجدر الإشارة إلى أن قطر هي الشريك الثاني عشر من حيث حجم المبيعات الدفاعية لدى الولايات المتحدة، بإجمالي طلبات قيد التنفيذ بأكثر من 26 مليار دولار، وفق بيانات البيت الأبيض.

تعميق التعاون الاقتصادي

من شأن الاتفاقيات التي وقعتها قطر والولايات المتحدة اليوم أن تعمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ سجلت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً بقيمة ملياري دولار مع قطر العام الماضي والذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.64 مليار دولار، موزعاً بواقع 3.8 مليار دولار من الصادرات الأميركية و1.8 مليار دولار من الواردات القطرية، وفق بيانات البيت الأبيض.

ويزيد عدد الشركات الأميركية العاملة في قطر حالياً على 650 شركة، من بينها حوالي 117 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الأميركي، بالإضافة إلى نحو 30 شركة أميركية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال.

قطر تُعد من أبرز شركاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج على الصعيد الاستثماري، حيث تمتلك البلاد جهاز قطر للاستثمار (QIA) أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول تُقدر بأكثر من 450 مليار دولار. وقام الصندوق بتخصيص نحو 45 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، تم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية.