البيت الأبيض: حصلنا على التزامات استثمارية من قطر بـ1.2 تريليون دولار

البيت الأبيض: حصلنا على التزامات استثمارية من قطر بـ1.2 تريليون دولار
أصدر البيت الأبيض بياناً يوضح التعهدات الاستثمارية التي قال إنه تم التوصل إليها "ستعمل على تحفيز الابتكار والازدهار لأجيال، وتعزيز التصنيع الأميركي والريادة التكنولوجية، ووضع أميركا على المسار نحو العصر الذهبي الجديد".
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية مع قطر لتوليد تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل. كما أعلن ترمب عن صفقات اقتصادية بقيمة إجمالية تزيد عن 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة بيع تاريخية لطائرات "بوينغ" ومحركات "جنرال إلكتريك" إلى الخطوط الجوية القطرية.
أكبر طلبية لطائرات "بوينغ" عريضة البدن في تاريخ الشركة
تلقت شركتي "بوينغ" و"جنرال إلكتريك للطيران" طلبية تاريخية من الخطوط الجوية القطرية، في اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ "787 دريملاينر" و"777X" أميركية الصنع تعمل بمحركات "جنرال إلكتريك للطيران".
الطلبية تُعتبر هي الأكبر على الإطلاق لطائرات "بوينغ" ذات الهيكل العريض، ولفئة "787" أيضاً. كما ستدعم 154 ألف وظيفة في الولايات المتحدة سنوياً، بإجمالي يزيد عن مليون وظيفة خلال فترة الإنتاج والتسليم لهذه الصفقة، وفق البيت الأبيض.
وحصلت شركة "بارسونز" (Parsons) على 30 مشروعاً بقيمة تصل إلى 97 مليار دولار.
فيما أبرمت شركة "كوانتينيوم" (Quantinuum) اتفاقية مشروع مشترك مع شركة الربان كابيتال القطرية، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في التقنيات الكمّيّة المتطورة وتنمية القوى العاملة في الولايات المتحدة، ودعم الوظائف والقيادة في الولايات المتحدة في هذه التكنولوجيا الناشئة المهمة.
مبيعات دفاعية
وقعت شركة "رايثيون" اتفاقية تتضمن شراء قطر لقدرات مضادة للطائرات المسيرة بقيمة مليار دولار. وتجعل هذه الصفقة قطر أول عميل دولي لنظام "رايثيون للمواقع الثابتة"، وهو نظام متكامل لمواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة مصمم للتصدي للطائرات المسيرة.
كما حصلت شركة "جنرال أتوميكس" على اتفاقية بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء قطر لنظام الطائرات الموجهة عن بعد "MQ-9B".
ووقعت الولايات المتحدة وقطر بيان نوايا لتعزيز الشراكة الأمنية بشكل أكبر، باستثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار، بما في ذلك دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد الجوية والقدرات الدفاعية المستقبلية المتعلقة بالدفاع الجوي والأمن البحري.
تجدر الإشارة إلى أن قطر هي الشريك الثاني عشر من حيث حجم المبيعات الدفاعية لدى الولايات المتحدة، بإجمالي طلبات قيد التنفيذ بأكثر من 26 مليار دولار، وفق بيانات البيت الأبيض.
تعميق التعاون الاقتصادي
من شأن الاتفاقيات التي وقعتها قطر والولايات المتحدة اليوم أن تعمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ سجلت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً بقيمة ملياري دولار مع قطر العام الماضي والذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.64 مليار دولار، موزعاً بواقع 3.8 مليار دولار من الصادرات الأميركية و1.8 مليار دولار من الواردات القطرية، وفق بيانات البيت الأبيض.
ويزيد عدد الشركات الأميركية العاملة في قطر حالياً على 650 شركة، من بينها حوالي 117 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الأميركي، بالإضافة إلى نحو 30 شركة أميركية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال.
قطر تُعد من أبرز شركاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج على الصعيد الاستثماري، حيث تمتلك البلاد جهاز قطر للاستثمار (QIA) أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول تُقدر بأكثر من 450 مليار دولار. وقام الصندوق بتخصيص نحو 45 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، تم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية.
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