تصاعد عمليات الهدم في القدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس -PNN- تصاعدت عمليات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في قرى محافظة القدس المحتلة وبلداتها.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات بلدية الاحتلال هدمت منزل المواطن محمود عمر أبو طير، في قرية أم طوبا، جنوب القدس المحتلة، المقام منذ 20 عامًا.

وأوضحت العائلة أنها قدمت طلبًا للحصول على رخصة بناء، إلا أن الطلب رُفض بحجة "عدم وجود مخطط تنظيمي للمنطقة".

وأضافت المصادر المحلية، أن المواطن آدم شقيرات أُجبر على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة ذاتيا، تفاديًا لدفع غرامات مالية باهظة. وتقدر مساحة المنزل بـ100 متر مربع، ويؤوي ثمانية أفراد.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، هدمت جرافات بلدية الاحتلال وآلياتها سوراً استنادياً يعود لعائلة بشير.

كما نفذت جرافات الاحتلال عملية هدم وتجريف لغرفة سكنية وأسوار في حي البحيرة في بلدة عناتا، إضافة إلى تجريف أشجار وأراضٍ وتقطيع خطوط شبكة الكهرباء في المنطقة.

وقالت محافظة القدس إن عمليات الهدم طالت غرفتين مؤقتتين قدمهما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، كمساعدات لإيواء أصحاب منازل دمرتها قوات الاحتلال في السابق.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ سلطات الاحتلال خلال نيسان/ إبريل الماضي 73 عملية هدم، طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية، وتركزت في محافظات: طوباس بـ59 منشأة، والخليل بـ39، ثم القدس بـ17.