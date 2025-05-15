تصاعد عمليات الهدم في القدس المحتلة
وذكرت مصادر محلية، أن آليات بلدية الاحتلال هدمت منزل المواطن محمود عمر أبو طير، في قرية أم طوبا، جنوب القدس المحتلة، المقام منذ 20 عامًا.
وأوضحت العائلة أنها قدمت طلبًا للحصول على رخصة بناء، إلا أن الطلب رُفض بحجة "عدم وجود مخطط تنظيمي للمنطقة".
وأضافت المصادر المحلية، أن المواطن آدم شقيرات أُجبر على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة ذاتيا، تفاديًا لدفع غرامات مالية باهظة. وتقدر مساحة المنزل بـ100 متر مربع، ويؤوي ثمانية أفراد.
وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، هدمت جرافات بلدية الاحتلال وآلياتها سوراً استنادياً يعود لعائلة بشير.
كما نفذت جرافات الاحتلال عملية هدم وتجريف لغرفة سكنية وأسوار في حي البحيرة في بلدة عناتا، إضافة إلى تجريف أشجار وأراضٍ وتقطيع خطوط شبكة الكهرباء في المنطقة.
وقالت محافظة القدس إن عمليات الهدم طالت غرفتين مؤقتتين قدمهما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، كمساعدات لإيواء أصحاب منازل دمرتها قوات الاحتلال في السابق.
ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ سلطات الاحتلال خلال نيسان/ إبريل الماضي 73 عملية هدم، طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية، وتركزت في محافظات: طوباس بـ59 منشأة، والخليل بـ39، ثم القدس بـ17.
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