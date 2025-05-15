82 شهيدًا و152 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية

82 شهيدًا و152 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية
وبينت الوزارة في تقرير لها أنه وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم، وحتى اللحظة 54 شهيدًا وعشرات الإصابات نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.
وأكدت أن عدد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولفتت لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 53,010 شهداء و 119,998 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.
وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,876 شهيد، 7,957 اصابة).
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