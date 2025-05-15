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82 شهيدًا و152 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية

82 شهيدًا و152 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية

2025-05-15 07:03:41
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس، إن 82 شهيدًا، بينهم 77 جدد و5 شهداء انتشال، و152 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقرير لها أنه وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم، وحتى اللحظة 54 شهيدًا وعشرات الإصابات نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأكدت أن عدد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 53,010 شهداء و 119,998 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,876 شهيد، 7,957 اصابة).

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