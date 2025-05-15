ترامب: على الولايات المتحدة أن تسيطر على غزة وتحولها إلى منطقة حرة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة -PNN- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى رغبته بالسيطرة على قطاع غزة، بعد أن قدم في فبراير الماضي خطة لتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة ثم تراجع عنها.

وقال الرئيس الأمريكي اليوم الخميس، في كلمة له قبل مغادرته الدوحة متوجها إلى الإمارات في جولة خليجية استهلها بالمملكة العربية السعودية: "لدي بعض الأفكار بشأن غزة، أعتقد أنها جيدة جدا، اجعلوها منطقة حرة، ودعوا الولايات المتحدة تشارك".

وأضاف: "سأكون فخورا لو قامت الولايات المتحدة بأخذها وجعلها منطقة حرة، وسمحت بحدوث أشياء جيدة، ووضعت الناس في منازل حيث يمكنهم أن يشعروا بالأمان".

وأكد ترامب أن "مشكلة غزة لم تحل أبدا، ويجب التعامل مع حركة حماس".

وقال: "تذكروا أن السابع من أكتوبر كان من أسوأ الأيام في تاريخ العالم، وليس فقط في تاريخنا المحلي، لقد كان من أكثر الهجمات وحشية وفظاعة على الإطلاق".

وكان ترامب أثار جدلا وردود فعل دولية غاضبة، عندما أعلن في الرابع من فبراير الماضي، في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطته لتهجير جميع سكان غزة من القطاع إلى الأردن ومصر، وربما إلى بلدان أخرى أيضا والاستيلاء الأمريكي على غزة، من أجل إعادة تأهيلها وإقامة ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال في ذلك الوقت "سنقوم بتسويتها، نحتاج إلى خروج 1.8 مليون شخص".

وفي فبراير الماضي، لم يستبعد ترامب إمكانية إرسال قوات أمريكية للسيطرة على القطاع، قائلا: "سنفعل كل ما هو ضروري".

وأيد نتنياهو هذه الفكرة ووصفها بأنها "قد تغير التاريخ" وبعد شهر، غير الرئيس الأمريكي مساره وقال: "لا أحد يطرد الفلسطينيين من غزة" وفق موقع "واينت" العبري.