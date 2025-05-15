وفد من القناصل والدبلوماسيين والإعلاميين يزور طولكرم الاثنين القادم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم -PNN- تستعد محافظة طولكرم، يوم الاثنين القادم، لاستقبال وفد رفيع المستوى من القناصل والدبلوماسيين الدوليين والعرب، إلى جانب عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، في زيارة ميدانية تهدف إلى الاطلاع عن كثب على الأوضاع في المحافظة، وبشكل خاص في مخيمي طولكرم ونور شمس، في ظل ما يتعرض له الأهالي من جرائم مستمرة وما نتج من النزوح القسري.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن زيارة الوفد الدبلوماسي تأتي في إطار توجيهات الرئيس محمود عباس انطلاقاً من أهمية فضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وضرورة نقل صورة ما يجري على الأرض من معاناة وانتهاكات جسيمة.

وأضاف:" الحكومة برئاسة رئيس الوزراء - وزير الخارجية محمد مصطفى، تتابع باهتمام بالغ هذه الجرائم، وتعمل عبر وزارة الخارجية والمغتربين، وبجهود من الوزيرة فارسين شاهين، ومن خلال بعثة فلسطين في الأمم المتحدة وممثل فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، على حشد المواقف السياسية والدبلوماسية لمواجهة هذا العدوان المستمر، والعمل المستمر على وقفه".

وأكد كميل أن هذه الجولة تهدف إلى كشف حجم الكارثة الناتجة عن عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها، وما خلفه من دمار واسع للبنية التحتية، وهدم للمنازل، وتشريد للأهالي، ضمن سياسة ممنهجة تنفذها قوات الاحتلال في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وقوانين حقوق الإنسان التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم.

وأوضح أن الجولة ستتضمن تقديم عرض مفصل حول الأوضاع العامة في المحافظة، بما يشمل المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان، والتدهور الاقتصادي نتيجة الحصار المشدد والإغلاقات، وتضرر القطاع التجاري، وعرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم، إضافة إلى توقف دخول العمال إلى أراضي الـ48، ما فاقم من نسب البطالة والفقر وأثر بشكل مباشر على سبل عيش آلاف الأسر.