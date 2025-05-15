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الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت

الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت

2025-05-15 07:03:38
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت -PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات الدونمات من أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شرعت بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في الجهة الشمالية من بلدة بروقين، والمحاطة بمستعمرة "بروخين".

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