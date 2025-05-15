الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت

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الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت -PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات الدونمات من أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شرعت بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في الجهة الشمالية من بلدة بروقين، والمحاطة بمستعمرة "بروخين".
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