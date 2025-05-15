325 شركة في دبي تتقدم للحصول على اعتماد الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal) استقطبت طلبات مشاركة من 325 شركة ناشطة في دبي ولديها مكاتب متوزعة في 77 دولة حول العالم، وذلك منذ إطلاقها في يناير 2025 بهدف توفير إطار شامل يعزز فرص الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دبي ودولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وتواصل مبادرة شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) إتاحة فرصة التقدم للمشاركة بالمبادرة وبشكل مجاني لجميع الشركات التكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي وتقدم خدمات ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد التقى مؤخراً خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" بممثلي أولى الشركات التكنولوجية الحاصلة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal).

وتعتبر شركتا إي آند (e&) وآي بي إم (IBM) أولى الشركات الحاصلة على "الفئة S" ضمن هذه المبادرة، وتضم قائمة الحاصلين على فئات شهادة الاعتماد الأخرى شركات تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك البرمجيات والصحة والإعلام والعقارات مثل شركة بينيكس كونسولتينغ (Beinex Consulting)، وشركة سي إس بي (CSP)، وشركة آي أو هيلث (iO Health)، وشركة كامب إيه آي (CAMB)، وشركة بروب إيه آي (Prop-AI)، وشركة روناك (Rounak)، وشركة إينوفا سينس (InnovaSense).

ميزات المبادرة

وتحصل الشركات المشاركة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) برقم تسلسلي وتصنيف رئيسي خاص بها، وهي الشهادة التي ستكون مطلوبة في الفترة المقبلة ليتم اختيارها للعمل في المشاريع الوطنية والتكنولوجية مع القطاع الحكومي في دبي. ويمكن لهذه الشركات استخدام شهادة الاعتماد في جميع منصاتها الرقمية وحملاتها الترويجية.

كما تسهم شهادة الاعتماد في تعزيز مصداقية الشركات الحاصلة عليها وجدارتها بالثقة لدى العملاء والشركاء مقارنةً بالمؤسسات غير الحاصلة على الشهادة، وتتيح مزيداً من فرص التعاون والعمل مع الجهات الحكومية في دبي.

وتبرز هذه المبادرة أيضاً التزام الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي بدعم مسيرة دبي في هذا القطاع الحيوي وحرصها على تبني أفضل الممارسات المسؤولة والموثوقة في عالم الذكاء الاصطناعي.

سعيد الفلاسي: سنواصل استقطاب كبرى الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة من الإمارات ومختلف أنحاء العالم لهذه المبادرة

وأكد سعيد الفلاسي مدير "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" أن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal) هي واحدة من عدة مبادرات أطلقها المركز لاستقطاب كبرى الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة من الإمارات ومختلف أنحاء العالم لتأسيس شبكة موثوقة من الشركات الرائدة والمتخصصة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتكون شريكاً مفضلاً في تنفيذ المشاريع المستقبلية على المستوى الحكومي والخاص في مدينة دبي.

شكري عيد (IBM): نتطلع لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدعم نمو مستدام ومسؤول للذكاء الاصطناعي

وقال شكري عيد مدير عام شركة آي بي إم (IBM) في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان: "يتماشى حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) مع التزامنا بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وشفاف ومتوافق مع المبادئ الأخلاقية، وتسريع الابتكار وتبني الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع جميع الجهات المعنية لدعم نمو مستدام ومسؤول للذكاء الاصطناعي".

دينا المنصوري (e&): يعكس حصولنا على التصنيف الأعلى ضمن المبادرة أهمية تطوير خدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير

وقالت دينا المنصوري الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة "إي آند" (e&): "يعكس حصولنا على التصنيف الأعلى "الفئة S" ضمن مبادرة (Dubai AI Seal) التزام "إي آند" بتطوير وتطبيق حلول وخدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير الصارمة في المجال، وبما يعزز ريادتها في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وخارجها".

شانتوش سريدهار (Beinex Consulting): نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يُسخّرون القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي

وقال شانتوش سريدهار الرئيس التنفيذي لشركة بينيكس كونسولتينغ (Beinex Consulting): "نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يُسخّرون القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي. ويعكس حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) التزامنا بأن نكون في طليعة الابتكار والمساهمة في مسيرة دبي لتشكيل عصرٍ يُحفّز فيه الذكاء الاصطناعي التقدم والكفاءة والإمكانات البشرية."

حيدر اليوسف (iO Health): الذكاء الاصطناعي الهادف والأخلاقي هو مستقبل الرعاية الصحية

وقال الدكتور حيدر اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة آي أو هيلث (iO Health): "شاركنا في مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal) لأننا نُطور تقنيةً لا تُعالج البيانات فحسب، بل تُغيّر حياة الناس. ونرى أن الذكاء الاصطناعي الهادف والأخلاقي هو مستقبل الرعاية الصحية."

أفنيش براكاش (CAMB): هذه المبادرة تجسد التزام دبي بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والأخلاقية والموثوقة

وقال أفنيش براكاش الرئيس التنفيذي لشركة كامب إيه آي (CAMB): "تجسد هذه المبادرة التزام دبي بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والأخلاقية والموثوقة، ويؤكد حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) التزامنا بتطوير حلول ذكاء اصطناعي ثورية في مجال ترجمة اللغات ومحاكاة الصوت انطلاقاً من دبي".

كريستيان كونز (Prop-AI): دبي تتبنى الذكاء الاصطناعي وتُشكل مستقبله

وقال كريستيان كونز الشريك المؤسس لشركة بروب إيه آي (Prop-AI): "دبي لا تتبنى الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تُشكل مستقبله. ونفتخر بكوننا جزءاً من مسيرة دبي ورؤيتها القائمة على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأعلى معايير الموثوقية والشفافية والابتكار المسؤول."

مورالي راشامالا (Rounak): حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) يشكل خطوة طبيعية في سعينا لتبني الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية تضيف قيمة للعملاء

وقال مورالي راشامالا المدير العام لشركة روناك (Rounak): "بدأت روناك رحلتها في مجال الحوسبة السحابية عام ٢٠١٤، وواصلت الاستثمار في التقنيات الجديدة للبقاء في الطليعة. ونعتبر حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) خطوة طبيعية في سعينا لتبني الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية تُضيف قيمةً لعملائنا وتدعم الأهداف الرقمية المستقبلية لدولة الإمارات".

باهمان كازميان (InnovaSense): الثقة والشفافية هما أساس الدور المؤثر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده هذا المجال

وقال باهمان كازميان الرئيس التنفيذي لشركة إينوفا سينس (InnovaSense): "تسهم هذه المبادرة بتعزيز الثقة بالشركات الحاصلة على اعتماد (Dubai AI Seal)، ونؤمن بأن الثقة والشفافية هما أساس الدور المؤثر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده هذا المجال".

ربيع عبلا (CSP): نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي المسؤول هو حجر الأساس لبناء الثقة في التحول الرقمي

وقال ربيع عبلة المدير العام لشركة سي إس بي (CSP): "تقدمنا للمشاركة في هذه المبادرة والحصول على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) إيماناً منا بأن الذكاء الاصطناعي المسؤول هو حجر الأساس لبناء الثقة في التحول الرقمي وتماشياً مع التزامنا بتقديم حلول ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية، ومتوافقة مع رؤية دولة الإمارات للمستقبل".

ولمزيد من المعلومات حول مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal)، التي يشرف عليها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (