"مالية عجمان" تعرف بنظام التخطيط المالي الذكي

MENAFN - Al-Bayan) "> نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة تعريفية شاملة لجميع الدوائر الحكومية في الإمارة حول نظام التخطيط المالي الذكي Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) الذي أطلقته الدائرة رسمياً ضمن البيئة الفعلية بعد استكمال جميع مراحل التجهيز والاختبارات بنجاح.

وجاءت الورشة، التي امتدت يوميّ 7و8 الجاري ، في إطار جهود الدائرة لدفع عجلة التحوُّل الرقمي للعمليات المالية والحكومية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين كفاءة التخطيط المالي الحكومي، ورفع مستوى الشفافية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة.

واستهدفت الورشة موظفي ومديري الوحدات المالية والموارد البشرية بالجهات الحكومية، حيث تضمنت أعمال اليوم الأول عروضاً تقديمية حول نظام التخطيط المالي الذكي، شملت تطبيقات عملية على إعداد الخطط المالية والموازنة السنوية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للحكومة. وفي اليوم الثاني، تم تسليط الضوء على عمليات إدارة الموازنة العامة وإجراء التعديلات على الموازنة المعتمدة على النظام واستعراض التقارير المالية وتقارير الأداء الدورية على نظام التخطيط المالي.

وأشار مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إلى أن إطلاق نظام التخطيط المالي الذكي يمثّل نقلة نوعية في منظومة العمل المالي الحكومي، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من استخدام النظام بكفاءة عالية، وبناء قدرات فرق العمل على إدارة الموازنات بأساليب أكثر مرونة وابتكاراً.

وأضاف : "نحن في دائرة المالية ملتزمون بنهج الابتكار وترسيخ التكامل المؤسسي، ونحرص على توفير أدوات رقمية ذكية تسهم في دعم صُنّاع القرار بمعلومات دقيقة وفورية، وتساعد على رفع كفاءة تخصيص الموارد، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة المالية العامة وجودة الحياة في المجتمع."

ويتميّز نظام التخطيط المالي الذكي بمجموعة من الخصائص المتقدّمة التي تشمل أتمتة عمليات إعداد الموازنات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، وتوفير تقارير مالية وسردية متكاملة وفق المعايير الدولية، إضافة إلى المرونة العالية في إدارة الموازنة العامة كما يساعد على دعم اتخاذ القرار من خلال لوحات تحكم ذكية وتقارير لحظية، فضلاً عن خاصية التكامل الكامل مع الأنظمة الحكومية الحالية؛ مثل نظام فيوجن المالي.