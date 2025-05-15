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لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 مايو

لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 مايو

2025-05-15 07:03:10
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية الخميس تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 مايو على الأقل، في ظل مواصلة الحوثيين في اليمن، تبني إطلاق صواريخ نحو الدولة العبرية.

وقالت لوفتهانزا في بيان إن قرار تمديد تعليق الرحلات اتُخذ "بسبب الوضع الراهن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت المجموعة التي تضم شركات "يورو وينغز" والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية و"بروكسل إيرلاينز"، قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في محيط مطار بن غوريون في الرابع من مايو.

ومددت الشركة التعليق مرات عدة.

وسقط الصاروخ قرب موقف للسيارات في المطار الدولي، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه. وأسفر ذلك عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

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