وزارة الصحة تختتم الجولات التقييمية لمقاصف المدارس الحكومية ضمن مشروع تحسين الجودة الغذائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اختتمت وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، الجولات التقييمية لمقاصف المدارس الحكومية، ضمن مشروع (تحسين الجودة الغذائية للأطعمة والمشروبات)، وكانت الجولة الختامية في مدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات.

ويهدف المشروع إلى تعزيز صحة الطلبة من خلال رفع جودة الأغذية المدرسية، عبر ورش عمل تدريبية سنوية ينظمها قسم التغذية بوزارة الصحة لمتعهدي المقاصف المدرسية والمرشدين الصحيين، وفق دليل استرشادي غذائي يتم تحديثه سنويًا استنادًا إلى أحدث الأدلة العلمية، والمواصفات المحلية، والخليجية، والدولية.

وفي هذا السياق، أكّد الدكتور محمد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، أهمية مواصلة التزام متعهدي المقاصف بدليل الاشتراطات الغذائية للمقاصف الدراسية، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تقدّم خلال الزيارات الأدلة الإرشادية والتوصيات المناسبة لتعزيز الممارسات الغذائية السليمة، مما يعكس نجاح المشروع واستمرارية جهوده الرقابية والتوعوية.

من جانبها، أشارت الدكتورة بثينة يوسف عجلان رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة، إلى انخفاض نسبة المخالفات في المقاصف بشكل كبير، بفضل التنسيق المثمر بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، ووعي متعهدي المقاصف المدرسية وحرصهم على توفير خيارات غذائية آمنة وصحية للطلبة.

ويُعد هذا المشروع ركيزة أساسية لتعزيز الصحة المدرسية، ورفع الوعي الغذائي لدى الطلبة، بما يُسهم في ترسيخ سلوك صحي مستدام.