وزارة الصحة تختتم الجولات التقييمية لمقاصف المدارس الحكومية ضمن مشروع تحسين الجودة الغذائية

وزارة الصحة تختتم الجولات التقييمية لمقاصف المدارس الحكومية ضمن مشروع تحسين الجودة الغذائية
ويهدف المشروع إلى تعزيز صحة الطلبة من خلال رفع جودة الأغذية المدرسية، عبر ورش عمل تدريبية سنوية ينظمها قسم التغذية بوزارة الصحة لمتعهدي المقاصف المدرسية والمرشدين الصحيين، وفق دليل استرشادي غذائي يتم تحديثه سنويًا استنادًا إلى أحدث الأدلة العلمية، والمواصفات المحلية، والخليجية، والدولية.
وفي هذا السياق، أكّد الدكتور محمد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، أهمية مواصلة التزام متعهدي المقاصف بدليل الاشتراطات الغذائية للمقاصف الدراسية، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تقدّم خلال الزيارات الأدلة الإرشادية والتوصيات المناسبة لتعزيز الممارسات الغذائية السليمة، مما يعكس نجاح المشروع واستمرارية جهوده الرقابية والتوعوية.
من جانبها، أشارت الدكتورة بثينة يوسف عجلان رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة، إلى انخفاض نسبة المخالفات في المقاصف بشكل كبير، بفضل التنسيق المثمر بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، ووعي متعهدي المقاصف المدرسية وحرصهم على توفير خيارات غذائية آمنة وصحية للطلبة.
ويُعد هذا المشروع ركيزة أساسية لتعزيز الصحة المدرسية، ورفع الوعي الغذائي لدى الطلبة، بما يُسهم في ترسيخ سلوك صحي مستدام.
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