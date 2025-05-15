وزارة الصحة تعقد بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية منتدى الرضاعة الطبيعية 2025

وزارة الصحة تعقد بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية منتدى الرضاعة الطبيعية 2025
وخلال المنتدى، أكدت الدكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، أن الوزارة تسعى دومٍا من خلال تضافر وتكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى نشر الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية، لتحقيق صحة أفضل للأم والطفل، مستعرضة مبادرات لجنة تكافؤ الفرص والدور الحيوي الذي تؤديه لتعزيز صحة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة.
وسلّطت وزارة الصحة الضوء على أبرز المحطات في مسيرة الرضاعة الطبيعية في مملكة البحرين، ودورها في الوقاية من الأمراض منذ المراحل المبكرة، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة والتعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة، والخطط والمبادرات التي نجحت في نشر ودعم ثقافة أن حليب الأم هو الغذاء الأمثل للطفل.
من جانبه، أكد الدكتور جورج شريان الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية، أهمية تعزيز أطر التعاون مع وزارة الصحة، وتعزيز الشراكة الفاعلة لدعم الرضاعة الطبيعية وأهدافها لصالح صحة الأم والطفل.
وتضمن منتدى الرضاعة الطبيعية استعراض أفضل التجارب الدولية في تطبيق معايير مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، إلى جانب التعريف بآليات وإجراءات تنفيذ هذه المبادرة.
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