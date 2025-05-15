وزارة الصحة تعقد بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية منتدى الرضاعة الطبيعية 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت وزارة الصحة، وبالتعاون مع مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية، "منتدى الرضاعة الطبيعية 2025"، والذي يهدف إلى توحيد الجهود المشتركة لدعم الرضاعة الطبيعية، وذلك في إطار تعزيز مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال.

وخلال المنتدى، أكدت الدكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، أن الوزارة تسعى دومٍا من خلال تضافر وتكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى نشر الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية، لتحقيق صحة أفضل للأم والطفل، مستعرضة مبادرات لجنة تكافؤ الفرص والدور الحيوي الذي تؤديه لتعزيز صحة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة.

وسلّطت وزارة الصحة الضوء على أبرز المحطات في مسيرة الرضاعة الطبيعية في مملكة البحرين، ودورها في الوقاية من الأمراض منذ المراحل المبكرة، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة والتعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة، والخطط والمبادرات التي نجحت في نشر ودعم ثقافة أن حليب الأم هو الغذاء الأمثل للطفل.

من جانبه، أكد الدكتور جورج شريان الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية، أهمية تعزيز أطر التعاون مع وزارة الصحة، وتعزيز الشراكة الفاعلة لدعم الرضاعة الطبيعية وأهدافها لصالح صحة الأم والطفل.

وتضمن منتدى الرضاعة الطبيعية استعراض أفضل التجارب الدولية في تطبيق معايير مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، إلى جانب التعريف بآليات وإجراءات تنفيذ هذه المبادرة.