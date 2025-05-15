وزير التنمية الاجتماعية يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، محمد ريس حسن ساروير سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، معربًا عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية عن شكره وتقديره لوزير التنمية الاجتماعية على حفاوة الاستقبال واهتمامه بتطوير مجالات التعاون والشراكة مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، مثمنًا الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز مسارات التنمية الاجتماعية.