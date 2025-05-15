وزير التنمية الاجتماعية يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، معربًا عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية عن شكره وتقديره لوزير التنمية الاجتماعية على حفاوة الاستقبال واهتمامه بتطوير مجالات التعاون والشراكة مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، مثمنًا الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز مسارات التنمية الاجتماعية.
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