سموتريتش يواصل التحريض على القتل: كما دمرنا رفح وخان يونس فيجب أن ندمر بروقين وكفر الديك

سموتريتش يواصل التحريض على القتل: كما دمرنا رفح وخان يونس فيجب أن ندمر بروقين وكفر الديك
وقال سموتريتش في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الخميس، كما دمرنا رفح وخان يونس وغزة، فيجب علينا أن ندمر بروقين وكفر الديك، وأضاف: "يجب أن تبدو بروقين وكفر الديك مثل الشجاعية وتل السلطان في قطاع غزة".
وجاءت دعوة سموتريتش بعد الإعلان الخميس عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة زوجها في إطلاق نار بالقرب من قرية بروقين شمال الضفة الأربعاء.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ليلة أمس فرض إجراءات عسكرية مشددة في محافظة سلفيت، شملت إغلاق الطرق والمداخل الرئيسية لمدينة سلفيت، وانتشارا مكثفا لجنود الاحتلال في محيط القرى والبلدات الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مفرق خربة قيس والطريق أسفل جسر سكاكا، بالإضافة إلى إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي، ومنعت حركة الفلسطينيين والمركبات في منطقة المطوي، وهي الطريق الذي يربط بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين.
في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدتي كفر الديك وبروقين غرب المحافظة، مع انتشار مكثف في محيطهما وتحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في الأجواء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين