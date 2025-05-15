سموتريتش يواصل التحريض على القتل: كما دمرنا رفح وخان يونس فيجب أن ندمر بروقين وكفر الديك

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الخميس، كما دمرنا رفح وخان يونس وغزة، فيجب علينا أن ندمر بروقين وكفر الديك، وأضاف: "يجب أن تبدو بروقين وكفر الديك مثل الشجاعية وتل السلطان في قطاع غزة".

وجاءت دعوة سموتريتش بعد الإعلان الخميس عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة زوجها في إطلاق نار بالقرب من قرية بروقين شمال الضفة الأربعاء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ليلة أمس فرض إجراءات عسكرية مشددة في محافظة سلفيت، شملت إغلاق الطرق والمداخل الرئيسية لمدينة سلفيت، وانتشارا مكثفا لجنود الاحتلال في محيط القرى والبلدات الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مفرق خربة قيس والطريق أسفل جسر سكاكا، بالإضافة إلى إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي، ومنعت حركة الفلسطينيين والمركبات في منطقة المطوي، وهي الطريق الذي يربط بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين.

في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدتي كفر الديك وبروقين غرب المحافظة، مع انتشار مكثف في محيطهما وتحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في الأجواء.