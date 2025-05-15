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الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 41

الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 41

2025-05-15 04:01:44
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الخميس، طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 42 كم/ساعة مثيرة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 24 درجة مئوية.

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