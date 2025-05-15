الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 41

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الخميس، طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 42 كم/ساعة مثيرة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 24 درجة مئوية.