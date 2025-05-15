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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 66 53 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 66 53 دولار

2025-05-15 04:01:43
(MENAFN- Al-Anbaa)

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 84 سنتا ليبلغ 66.53 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 65.69 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا لتبلغ 66.09 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا لتبلغ 63.15 دولار.

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