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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 66 53 دولار
(MENAFN- Al-Anbaa)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 84 سنتا ليبلغ 66.53 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 65.69 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا لتبلغ 66.09 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا لتبلغ 63.15 دولار.
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